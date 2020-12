Die 62 Jahre alte Trainerin setzt sich gegen die Vorwürfe zur Wehr. In Interviews des Mitteldeutschen Rundfunks am Donnerstag und der «Sächsischen Zeitung» ( Freitag ) hatte Frehse zuletzt gesagt, es handele sich um viele haltlose Vorwürfe und Unwahrheiten. Die Turn-Trainerin behält sich nun juristische Schritte vor. "Ich war schockiert, konnte es nicht fassen. Dass so erfolgreiche Turnerinnen über mich derart urteilen und Unwahrheiten verbreiten. Ich fühlte mich benutzt", sagte Frehse der "Freien Presse" (Samstag). Frehse betonte, dass man sich im Leistungssport quälen, auch mal schinden müsse, dass ab und zu ein härteres Wort falle. "Ich hatte aber zu keinem Zeitpunkt die Absicht, Turnerinnen durch meinen Ton zu verletzen", sagte Frehse. Den Vorwurf, sie habe ohne ärztliche Verordnungen Medikamente verabreicht, wies Frehse ebenfalls zurück.

Das Tischtuch zwischen Pauline Schäfer (re.) und Gabriele Frehse (Mi.) ist zerschnitten. Hier bei einer Ehrung in Chemnitz 2017 nach dem WM-Gold von Schäfer vom Schwebebalken. Bildrechte: imago images/HärtelPRESS