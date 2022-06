Die ehemalige Bundesstützpunkt-Trainerin in Chemnitz, Gabriele Frehse, hat dem Deutschen Turner-Bund "Zweiklassen-Moral" vorgeworfen. In einem Interview mit der "Sächsischen Zeitung" erklärte die 61-Jährige, dass der Verband bei der Verpflichtung des neuen Frauen-Bundestrainers Gerben Wiersmar und dem Umgang mit ihrer Person mit zweierlei Maß gemessen habe. Sie habe das Gefühl, sie sei ausgewählt worden, um ein Exempel an ihr zu statuieren.