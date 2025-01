Der Turnsport geht in diesen Tagen durch eine weitere große Krise. Rund vier Jahre nach Diskussionen um Trainingsmethoden und Medikamentenmissbrauch am Stützpunkt Chemnitz haben Turnerinnen in den letzten Tagen Missstände am Stützpunkt Stuttgart beklagt und schwere Vorwürfe auch gegen den Deutschen Turnerbund erhoben.