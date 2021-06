Turnen Pauline Schäfer erhält Olympia-Nominierung

Pauline Schäfer steht dicht vor ihrer zweiten Teilnahme an den Olympischen Spielen. Die 24-jährige Kunstturnerin vom KTV Chemnitz wurde gemeinsam mit Sarah Voss und Elisabeth Seitz vom Deutschen Turner-Bund (DTB) am Sonntag (13. Juni) für die deutsche Olympiariege nominiert. Die Bestätigung durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) würde am 29. Juni erfolgen. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro hatte Schäfer mit der Mannschaft das Teamfinale erreicht, in dem sie Platz 6 belegten.