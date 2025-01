In der Debatte um die Missstände am Bundesstützpunkt Stuttgart prangert Spitzenturnerin Pauline Schäfer-Betz ein "wiederholtes systematisches Versagen" an. Es bleibe ein zentrales Problem, "dass die Personen, die für diese Missstände verantwortlich sind, durch das System gedeckt werden", schrieb die ehemalige Schwebebalken-Weltmeisterin am Dienstagabend (7. Januar) bei Instagram. "Solange dies der Fall ist, wird es keine wirklichen Veränderungen geben."