Von der Olympia-Medaillenhoffnung zum "Dabeisein ist alles" in nur vier Monaten: Die frühere Turn-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz blickt mit deutlich gedämpften Erwartungen auf die Ende Juli in Paris beginnenden Olympischen Sommerspiele.

Ende Januar schaute Schäfer-Betz im ARD-Mittagsmagazin noch hoffnungsfroh auf Olympia und formulierte als Ziel: "Ich will ganz vorn sein. Ich will um die Medaillen kämpfen." Doch statt an einer neuen Übung zu feilen, musste die gebürtige Saarländerin im Frühjahr lange im Training zurückstecken.



Die Schwebebalken-Weltmeisterin von 2017 hatte mit Problemen an der Halswirbelsäule zu tun. "Mir fehlen acht bis zehn Wochen Training. Das merke ich", so Schäfer-Betz. "Die Verletzungen haben uns immer wieder von einem guten Stand zurückgeworfen", sagt Temme. "Wir mussten das Programm anpassen und die Sachen nehmen, wo sie wettkampffähig ist. Die gesundheitliche Situation hat nicht mehr zugelassen."