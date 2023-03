Für den Deutschen Turner-Bund (DTB) ist es der nächste hochkarätige Ausfall für die EM: Der Olympia-Zweite Lukas Dauser (Unterhaching) hatte seinen Verzicht bereits zu Monatsbeginn erklärt, der Vize-Weltmeister am Barren laboriert an den Folgen eines Muskelbündelrisses in der linken Schulter.

Saisonhöhepunkt der Kunstturnerinnen und Kunstturner sind die Weltmeisterschaften Anfang Oktober in Antwerpen. Dort werden auch die Olympia-Tickets für Paris 2024 vergeben. Bis dahin will Schäfer-Betz in jedem Fall wieder fit sein. Schon auf die WM-Titelkämpfe in Liverpool im vergangenen Jahr musste sie aufgrund einer langwierigen Fußverletzung verzichten.