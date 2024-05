Turnen Olympia-Dritte Scheder beendet Karriere

Die Olympia-Dritte Sophie Scheder hat ihre Turn-Karriere beendet. Das gab die 27-Jährige am Mittwoch (15. Mai 2024) via Instagram bekannt. Die lange am Bundesstützpunkt Chemnitz trainierende Stufenbarren-Spezialistin war in letzter Zeit von Verletzungspech geplagt, vor allem der Kniebereich bereitete Probleme. Scheder will dem Turnen erhalten bleiben.