Nach Monaten verletzungsbedingter Pause und zwei verpassten Großveranstaltungen will es Turnerin Pauline Schäfer-Betz jetzt wieder wissen: Über die Deutschen Meisterschaften zur Weltmeisterschaft und schließlich zum Olympia-Ticket für Paris 2024 – so lautet der Plan der 26-Jährigen für das restliche Jahr 2023.

"Gesundheitlich geht es mir wieder ganz gut. Ich bin wieder gut ins Training eingestiegen und freue mich, dass ich wieder in der Turnhalle stehen kann", sagte die Schwebebalken-Spezialistin dem MDR. "Ich bereite mich auf meinen ersten Wettkampf vor. Das werden die Deutschen Meisterschaften in knapp sieben Wochen sein."

Bei den Finals Anfang Juli in Düsseldorf will die achtfache deutsche Meisterin aber wieder am Start stehen – und dabei ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Der Höhepunkt des Jahres findet aber Anfang Oktober im belgischen Antwerpen statt: "Die WM in diesem Jahr wird gleichzeitig auch die Olympia-Quali werden. Deswegen liegt da der Fokus drauf." Paris 2024 ist das große Ziel von Schäfer-Betz. Es wären nach Rio (2016) und Tokyo (2021) die dritten Olympischen Spiele für die frühere Schwebebalken-Weltmeisterin.