Vor mehr als 160 Jahren wurde erstmals ein Deutsches Turnfest abgehalten. Weit mehr als 1.000 Turner strömten vom 16. bis 18. Juni 1860 nach Coburg - gleichbedeutend mit einem neuen Aufbruch der Turnbewegung. Allein zwischen 1860 und 1862 wurden tausend neue Turnvereine gegründet. Schon bei den Turnfesten in Berlin (1861) und bei der ersten Ausgabe in Leipzig (1863) nahmen mehrere tausend Turner an den Festen teil. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wuchs die Zahl der Teilnehmenden auf 20.000 an.