Was wäre ein Turnfest ohne Mitmachangebote? Neben sportlichen Höchstleistungen und bunten Shows bietet das Multisportevent im Rahmen der Turnfest-Akademie auch ein umfangreiches Programm mit über 400 Workshops und Vorträgen an. An vielen Orten in Leipzig wird es zudem ein öffentliches Rahmenprogramm mit mehr als 100 Angeboten für alle Altersgruppen geben - vom Handstand-TÜV bis hin zum Yoga.