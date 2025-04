Vor der offiziellen Eröffnung des Turnfests am 28. Mai stehen bereits am Montag (26. Mai) die ersten Wettbewerbe an. Im Rahmen der Turn-EM findet die Qualifikation der Frauen und das Team-Finale der Frauen statt. Zudem steigen die ersten Wettkämpfe im Geräteturnen bei den Deutschen Jugendmeisterschaften.