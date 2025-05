Mit den Mehrkampffinals der Frauen und Männer bei der Turn-EM steht am Donnerstag ein Highlight an. Daneben messen sich beim "Jump Junior Cup" drei Schulteams aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt in einem einstündigen Sportwettbewerb. Außerdem feiert die Internationale Gala mit hochkarätigen Showgruppen aus aller Welt ihre Turnfest-Premiere.