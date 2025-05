Weiter geht es am Freitag mit den Gerätfinals der Frauen und Männer bei der Turn-EM. Spannung versprechen auch die Wettkämpfe im Aerobicturnen und Trampolinturnen. Für Stimmung und spektakuläre Bilder sorgt am Abend das Feuerwerk der Turnkunst in der Leipziger Arena.