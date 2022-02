Fahnenträger Francesco Friedrich hat die deutschen Festtage im Eiskanal von Yanqing mit der Goldmedaille im Vierer beendet und als erster Bob-Pilot das olympische Double wiederholt. Der Rekordweltmeister führte in der Königsdisziplin einen deutschen Doppelsieg vor Teamkollege Johannes Lochner an.

Es fehlte nicht viel, und Friedrich hätte am Schlusstag wie schon im Zweier an der Spitze eines deutschen Dreifacherfolgs gestanden. Doch Christoph Hafer fehlten sechs Hundertstelsekunden zu seiner zweiten Bronzemedaille. Diese gewann nach vier Läufen der Kanadier Justin Kripps. Für den Pirnaer ist es derweil der insgesamt vierte Olympiasieg – das hatte vor ihm nur Bob-Ikone André Lange geschafft, allerdings benötigte dieser dafür drei Winterspiele. Diese Bestmarke sei aber "jetzt gerade für mich völlig uninteressant», sagte Friedrich nach der Siegerehrung in der ARD, «wir sind einfach froh, dass wir es hier geschafft haben. Das war sehr schwierig, hier herrschte ein Top-Niveau."

Der mittlerweile 48-jährige Lange bescheinigte Friedrich "überragende olympische Spiele. Und Franz hat schon die letzten vier Jahre einfach alles dominiert, den Weltcup, die Weltmeisterschaften. Jetzt zeigt er diese Leistung hier in China - meinen herzlichen Glückwunsch." Auch Bundestrainer René Spies ordnete Friedrichs Leistung ein. "Ich habe schon viele Bob-Piloten kennengelernt, Andre Lange war auch wahnsinnig im Rennen, aber Franz ist nochmal eine Nummer oben drauf", sagte Spies: "Diese mentale Stärke kann man nicht erklären, die hat man in sich. Er ist der Killer im richtigen Moment." Friedrich ist nun seit sechs Großereignissen ungeschlagen.

Das Team D holte im Bob sowie auf den Rodel- und Skeletonschlitten in der Goldrinne in Yanqing letztlich 16 von 27 möglichen Medaillen – eine einmalige Bilanz. In neun von zehn Rennen gewann Deutschland Gold, zwei Drittel aller deutschen Olympiasiege in China stammen von Schlittensportlern. Einzig im Monobob-Rennen der Frauen waren die deutschen Farben nicht auf dem Podest vertreten. Laura Nolte und Mariama Jamanka machten dies mit dem Doppel-Triumph im Zweier am Samstag jedoch vergessen.