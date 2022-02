Francesco Friedrich starrte in der Leaderbox gebannt auf den Monitor - und als dort die Zeit seines Rivalen Johannes Lochner von grün auf rot sprang, hallte ein lautes "Jaaaaa" durch den Zielbereich des Eiskanals in Yanqing. "Das hat uns sehr angefixt", sagte der Bob-Dominator aus Pirna angesichts des zwischenzeitlichen Rückstands auf seiner zweiten Gold-Mission in China.

Nach zwei Rennläufen sieht die Welt in der deutschen "Goldrinne" aber so aus wie immer, auch wenn noch nichts entschieden ist: Im Kampf um den Olympiasieg im Vierer-Schlitten liegt Deutschlands Fahnenträger Friedrich zur Rennhalbzeit mit der Winzigkeit von 0,03 Sekunden vor seinem Teamkollegen Lochner. Am letzten Tag der Winterspiele in China deutet sich ein Hundertstel-Krimi an.



"Das Rennen zwischen Hansi und mir geht morgen von Neuem los. Keiner kann beruhigt in die Nacht gehen, alles von heute ist gelöscht", sagte Friedrich nach seinem deutlich besseren zweiten Lauf im ZDF. Gold dürften die beiden Spitzenpiloten unter sich ausmachen. Weil Christoph Hafer als Vierter nur 0,17 Sekunden hinter dem drittplatzierten Kanadier Justin Kripps liegt, ist in der Königsdisziplin wie schon im Zweier sogar ein Dreifachtriumph möglich - das gab es noch nie.