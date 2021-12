Richard Freitag von der SG Nickelhütte Aue steckt in der Krise. (Archiv) Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Der frühere Weltklasse-Springer Richard Freitag steckt in der Krise und fliegt den Erwartungen weit hinterher. Jetzt muss der 30-Jährige bei der Vierschanzentournee eine weitere bittere Pille schlucken: Der Mann von der SG Nickelhütte Aue schaffte für Garmisch-Partenkirchen nicht den Sprung in die sechsköpfige Nationale Gruppe, die zusätzlich zu den sieben deutschen Weltcup-Springern um Karl Geiger an den Start geht.

2019 feierte Freitag noch mit dem Team den Weltmeistertitel, seit langem sucht der Gewinner von acht Weltcup-Wettbewerben allerdings nach seiner Form und war zuletzt nur im drittklassigen FIS-Cup am Start. In der Vorsaison hatte er beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen über die Nationale Gruppe seinen letzten Einsatz im Weltcup verbucht. In der Saison 2017/18 war Freitag als Weltcup-Spitzenreiter und Favorit zur Tournee gekommen, musste aber nach einem Sturz in Innsbruck aufgeben.

Freitags Klubkamerad Hamann dabei

Für die Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen am Silvestertag berief der Deutsche Skiverband (DSV) Freitags Klubkameraden Martin Hamann, Justin Lisso (WSW Schmiedefeld), Felix Hoffmann (SWV Goldlauter) sowie den früheren Junioren-Weltmeister David Siegel (SV Baiersbronn), Philipp Raimund (SC Oberstdorf) und Kilian Märkl (SC Partenkirchen) in die Nationale Gruppe. Bei den folgenden Springen in Österreich wird das deutsche Aufgebot wieder auf sieben Springer reduziert. In den vergangenen Jahren war die Nationale Gruppe, die bei zwei Springen pro Saison eingesetzt werden kann, stets in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen am Start. Diesmal spart sich der DSV eine Einsatzmöglichkeit für die weiteren Weltcups in Titisee-Neustadt, Willingen und Oberstdorf auf.

Geiger führt Weltcup-Team an

Aus dem Weltcup-Team springen Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Severin Freund, Andreas Wellinger, Pius Paschke, Stephan Leyhe und Constantin Schmid bei der Tournee. Beim Auftakt in Oberstdorf hatte der DSV noch auf den Einsatz der nationalen Gruppe verzichtet.