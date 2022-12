Es muss alles passen: Karl Geiger könnte für eine Überraschung sorgen. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Geisser

Sehnsüchtig haben die Fans darauf gewartet, am Donnerstag (29. Dezember) geht es endlich los. Dann steigt das erste Springen der Vierschanzentournee in Oberstdorf. Noch letztes Jahr fand die Tournee coronabedingt vor leeren Rängen statt, diesmal gibt es für die Skisprung-Freunde keine Einschränkungen. Bereits das Auftaktspringen in der bayrischen Wintersportmetropole ist schon lange ausverkauft, 25.000 Zuschauer werden erwartet.

Tournee-Favorit Dawid Kubacki

Zu den großen Favoriten zählen diesmal die deutschen Athleten nicht. Diese heißen Dawid Kubacki (Polen) als Weltcup-Gesamtführender, Anze Lanisek (Slowenien), Stefan Kraft (Österreich) und Halvor Egner Granerud (Norwegen). Der Pole Dawid Kubacki führt derzeit die Gesamtwertung im Weltcup an. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / GEPA pictures

Deutsche Hoffnungen ruhen auf Geiger

Die besten Chancen auf vordere Plätze werden aus DSV-Sicht Karl Geiger eingeräumt, der auch die deutsche Mannschaft anführt. Bundestrainer Stefan Horngacher lehnte sich allerdings schon einmal weit hinaus und traut dem 29-Jährigen sogar einen Überraschungssieg zu. Dazu muss aber alles passen. "Er muss sich schon steigern, im Skispringen kann es aber Gott sei Dank sehr schnell gehen", meinte der 53 Jahre alte Österreicher.

Bundestrainer Horngacher: "Dann bist du ganz vorne dabei"

Trotz bislang erst eines Podestplatzes für die deutschen Springer in diesem Winter durch Geiger sind die Grundlagen beim deutschen Team aus Horngachers Blickwinkel vorhanden. "Wenn du Probleme im Ausdauerbereich hast, dann dauert es Monate. Aber das ist ja das Gute bei uns: Da kannst du innerhalb von ein, zwei Sprüngen in ein ganz anderes Fahrwasser reinkommen, dann bist du ganz vorne dabei", sagte er. "Das ist unser Anspruch, die Athleten dahin zu bringen. Das muss gar nicht in Oberstdorf sein, das kann sich über die Tournee entwickeln."

Pius Paschke, "zweiter Mann" hinter Geiger

Neben Geiger sind sechs weitere deutsche Athleten für das Großevent nominiert, darunter Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger und Stephan Leyhe. Hinter dem 29 Jahre alten Geiger überzeugte im bisherigen Weltcup-Winter vor allen Pius Paschke, der ebenfalls dabei ist. Constantin Schmid und Philipp Raimund komplettieren das Team. Neben Karl Geiger zeigte bisher im deutschen Team Pius Paschke gute Leistungen. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Eibner