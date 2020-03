Davon betroffen sind auch die Spiele in Elxleben. Dort wäre der frisch gekrönte DRS-Pokal-Sieger RSB Thuringia Bulls an drei Tagen auf die Kontrahenten Galatasaray SK (Türkei), BSR Amiab Albacete (Spanien) und Bidaideak Bilbao BSR (Spanien) getroffen. "Natürlich schmerzt die Absage, da die Champions League im heimischen Fit In ein ganz besonderes Highlight im Wettkampfkalender darstellt", heißt es in einer Mitteilung der Bulls. Dennoch unterstützt der Triple-Sieger von 2018/19 die Entscheidung der IWBF Europe vollumfänglich. Wann die Spiele nachgeholt werden, ist noch unklar.