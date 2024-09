Vanessa Voigt und Justus Strelow sollen bei der traditionsreichen Biathlon World Team Challenge in der Schalker Arena für den ersten deutschen Erfolg seit 2016 sorgen. Der Deutsche Skiverband (DSV) nominierte am Montagnachmittag (16. September) seine zwei treffsichersten Athleten der vergangenen Weltcupsaison für das Event am 28. Dezember im Gelsenkirchener Fußballstadion. Vanessa Hinz und Simon Schempp hatten vor knapp acht Jahren für den letzten Heimsieg gesorgt.

"So viele Menschen auf so engem Raum und ein so hochkarätig besetztes Feld, da kann alles passieren. Aber ich hoffe natürlich, dass wir uns gemeinsam gut verkaufen", sagte der Schmiedeberger Strelow: "Auf alle Fälle habe ich mich sehr gefreut, als ich gefragt wurde. Das ist für mich wirklich eine Ehre, dabei sein zu dürfen." Einen Tag nach seiner Top-Platzierung beim City-Biathlon in Dresden also die nächsten guten Nachrichten für den gebürtigen Sachsen. Er war laut DSV mit einer Trefferquote von 94 Prozent der präziseste Schütze in der gesamten internationalen Konkurrenz im vergangenen Weltcup. Das gleiche gilt für die in Schmalkalden geborene Vanessa Voigt bei den Frauen.