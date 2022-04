Sie kamen durch Ihre Mutter zum Voltigieren, da sie eine Voltigiergruppe trainierte. Inwiefern ist der Sport klischeebehaftet, sodass man in der Schule vielleicht einmal schwierige Zeiten hatte?

Wenn man es darauf bezieht, dass es eine Art Mädchensport ist, sage ich: Die Fußballspieler duschen mit Jungs. Wenn man voltigiert, ist man mit Mädels umgeben (lacht). Da kann man sich überlegen, was man besser und was man schlechter findet.

Bei Finals im FEI Vaulting World Cup wurden Sie bisher zweimal Dritter und einmal Zweiter. Wie siegeshungrig sind Sie nun in Leipzig?

Ich sagte jetzt nicht, dass ich unbedingt gewinnen will. Ich würde auch nicht behaupten, dass ich hier der Favorit bin. Ich bin aber froh und habe Bock, hier zu starten. Mit "Dark Beluga" sind wir ein eingespieltes, schon älteres Team. Dadurch haben wir Vor- und Nachteile. In erster Linie will ich die Atmosphäre genießen. Wir werden Spaß haben – der Rest kommt von alleine. Bildrechte: MDR/Maria Köhler-Thiel

Erfolge bei Welt- und Europameisterschaften sowie im Nationenpreis: Der 29-jährige Jannik Heiland, der aus der Nähe von Hamburg kommt, hat sich im Team und in der Einzelwertung schon Medaillen in allen Farben erturnt.

Ist der Franzose Lambert Leclezio für Sie der Favorit?

Ja, er ist der amtierende Weltmeister.

Inwiefern können Sie sich bei ihm etwas abschauen?

Das Wichtige ist, noch einen Schritt vorauszugucken. Der Sport entwickelt sich ja auch. Es gibt kleine Stellschrauben, die man verbessern kann. Das Reglement verändert sich ein bisschen, was die Gestaltungsaspekte und die Gewichtung angeht. Es geht mehr in Richtung künstlerischen Stil. Das Turnen zur Musik wird abstrakter. Beim Turnen ist klar definiert, wie ein Handstand auszusehen hat. In der Kür hat man Spielraum, wie man mit den Beinen arbeitet. Übungskombinationen werden deutlich wichtiger sein. Die Musik muss mit dem ganzen Körper dargestellt werden.

Wie fit fühlen Sie sich?

Das beeinträchtigt mich eigentlich nicht in der Kür, aber ich habe ein bisschen Handgelenksprobleme (rechtes Handgelenk, Anm. d. Red.). Was eine Herausforderung ist, dass jetzt gleich das Weltcup-Finale ansteht. Das ist das erste Turnier in diesem Jahr. Mein letztes Turnier liegt ein halbes Jahr zurück. Ich habe ja neue Programme. Das braucht auch etwas Zeit, bis man sich eingefunden hat. Bildrechte: IMAGO / Stefan Lafrentz

Was ist das Thema oder die Musik?

Das ist noch geheim. (lacht) Ich zeige noch nicht alles – nur etwa 80 Prozent des Programms. Hier haben wir eine Minute und zehn Sekunden Zeit (statt sonst 60 Sekunden, Anm. d. Red.).