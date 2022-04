Beim Technikprogramm sind fünf Elemente vorgeschrieben, die für die Endnote entscheidend sind. Die Bestnote ist die zehn. Am Samstag steht die Kür an, in der in umgekehrter Reihenfolge gestartet wird. Das Technikprogramm und die Kür gehen im Männer- und Frauenwettbewerb gleichermaßen in die Wertung des Weltcup-Finals ein. Beim Pas de Deux wird zweimal eine Kür geturnt.