Erstmals seit elf Jahren findet wieder eine Biathlon-Weltmeisterschaft in Deutschland statt. Nach zwei Corona-Wintern ohne Fans platzt die Arena am Rennsteig endlich wieder aus allen Nähten. Von Mittwoch (8. Januar) an werden in Oberhof insgesamt 160.000 Biathlon-Freunde erwartet. An neun Wettkampftagen geht es um zwölf Titel.