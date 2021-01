"Vier Gesamtsiege heute kaum zu schaffen"

Weißflog aber ist und bleibt ein Phänomen auf der Schanze. Was der Oberwiesenthaler in seiner aktiven Zeit schaffte, ist unerreicht. In zwei Stilrichtungen, im Parallel- und V-Stil, feierte er große Erfolge. Wurde Olympiasieger 1984 in Sarajevo und zehn Jahre später noch einmal mit der neuen Skisprungtechnik in Lillehammer. Die vier Erfolge bei der Vierschanzentournee (1984, 1985, 1991 und 1996) seien aber heute kaum noch vorstellbar. "Es wird schwer, dass nochmal jemand viermal die Tournee gewinnt“, sagt er. "Es gibt keinen alleinigen Dominator mehr." Der Sport entwickelt sich rasant weiter.

Hotel und Restaurant stehen still

Die Gegenwart für Weißflog heißt seit Jahren nicht mehr die Skisprungschanze, sondern sein Hotel und Restaurant in Oberwiesenthal. Im Gegensatz zu anderen ehemaligen Springern hat sich Weißflog gegen eine Trainerkarriere entschieden. "Er lebt das Skispringen in seinem Hotel", sagte sein früherer Teamkollege Dieter Thoma einmal. Doch seit dem 2. November stehen dort auch die Räder still. "Dezember, Januar und Februar, auch der März: Das ist die Zeit für uns", sagt der dreimalige Olympiasieger. "Das ist, wie wenn an der Ostsee an den Seebädern der komplette Sommer wegfallen würde." Man werde den Lockdown überleben, aber nicht ohne Kredite. Jens Weißflog an der Rezeption seines Hotels Bildrechte: imago images / Picture Point

Corona-Lob an die Skispringer

Jammern will er deshalb nicht. Und lobt die Skispringer für die Einhaltung der Hygienvorschriften während der Tour. "Die Springer gehen oben bis an den Balken ran mit einer Maske. Sie gehen unten aus dem Gate raus und kriegen eine Maske gereicht. Da sieht man, dass man dort willens ist, vieles so zu machen, wie es zurzeit sein muss."