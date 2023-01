Fräbel: "Ich muss erst einmal Erfahrung sammeln"

Groß ist die Vorfreude auch bei Shooting Star Merle Fräbel. Bei den Juniorinnen sorgte sie bereits für Furore, holte sich den Gesamtweltcup. Jetzt greift die 19-Jährige aus Suhl bei den "Großen" an. Für sie ist es die erste Weltcupsaison auf höchstem Niveau und die erste WM in der ersten Reihe. "Es ist alles professioneller. Ich muss erst einmal Erfahrung sammeln und schauen, was dabei herauskommt", gab sie sich bescheiden.

Langenhan: "Ich mach‘s rein aus dem Gefühl her"

Eine feste Größe im BSD-Team ist Max Langenhan. Der U23-Weltmeister aus Friedrichroda fühlt sich mehr als "Gefühlsfahrer", wie er in der PK bekannte. Nach dem Umbau der Oberhofer Bahn haben sich "einige Fixpunkte geändert, das Licht ist heller und moderner geworden. Den größten Nutzen trägt der Zuschauer. Ich gehe nicht so sehr nach Fixpunkten. Ich mach‘s rein aus dem Gefühl her".

"Thüringenexpress" auf Kurs

2012 holten Toni Eggert und Sascha Benecken in Oberhof ihren ersten Weltcup-Sieg im Doppelsitzer, elf Jahre später greift das Duo als "Thüringenexpress" in der Wintersportmetropole zu seinem neunten Weltmeistertitel. Ganz einfach war der Beginn der neuen Saison nicht, die sogar für die Beiden auf der Kippe stand. Grund waren die Veränderungen am Schlitten, die Eggert/Benecken vom Weltverband auferlegt wurden.

Eggert: "Das Material der letzten Jahre landete auf dem Schrotthaufen"

"Wir mussten unsere Schlitten breiter bauen und die Verkleidung absenken", sagte Toni Eggert. "Unterm Strich finde ich es nicht gut, dass es gemacht wurde. Denn das Material der letzten Jahre landete auf dem Schrotthaufen, was man an Junioren hätte weitergeben können“, ergänzte Eggert und sprach damit das Thema "Nachhaltigkeit" an.

Benecken: "Wir gehen das Ganze auf der 'Streif des Rodelsports' strategisch und fokussiert an"