Die größten deutschen Medaillenhoffnungen ruhen auf der Frauen-Riege. Angeführt wird die Mannschaft von der Chemnitzerin Emma Malewski, die ihren EM-Titel am Schwebebalken verteidigen möchte, und Elisabeth Seitz (Stuttgart), der Ex-Titelträgerin am Stufenbarren.

Bei den Männern hatte bei der EM 2022 in München der Hallenser Nils Dunkel für Furore gesorgt, als er am Pauschenpferd überraschend die Bronzemedaille gewann. Da war sein Klubkollege Nick Klessing noch nicht dabei, diesmal hat sich der 25-Jährige neben Dunkel qualifiziert. Und ist stolz darauf, denn nach seiner Schulteroperation 2021 hat er aktuell fast wieder zu alter Klasse zurückgefunden.

"Es war eine Erleichterung, es endlich wieder ins Team geschafft zu haben. Die Durststrecke liegt hinter mir. Wir haben ein starkes Team, einen guten Zusammenhalt. Ich freue mich darauf", sagte Klessing und fuhr fort: "Die Top 13 müssen wir schaffen, um uns für die WM zu qualifizieren. Das ist wichtig und steht an allererster Stelle. Alles andere ist Bonus." Das Ziel gehen zudem Andreas Toba (Hannover), Lucas Kochan (Cottbus), EM-Debütant Pascal Brendel (Wetzlar) und Neuling Milan Hosseini (Böckingen) an.

Neben den Titelkämpfen im Einzel stehen in der türkischen Metropole auch die Qualifikation in den Mannschaftswettbewerben für die diesjährige WM in Antwerpen auf dem Programm. Im Unterschied zu Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen wird es in der türkischen Metropole keine Einzel-Mehrkampfentscheidungen geben, sondern Entscheidungen im Mannschaftsmehrkampf. Hierbei treten die besten Teams aus der Qualifikation gegeneinander an. Jeweils fünf Athletinnen Athleten gehen ans Gerät, die besten Vier von ihnen kommen in die Wertung.