Roberto Gutu durchbrach deutschen WM-Fluch

Friedrich glaubt, dass er nicht der einzige Sportler aus Mitteldeutschland ist, der bei den Europameisterschaften gute Chancen hat: "Ich gehe davon aus, dass Roberto auch um Medaillen kämpft." Damit meint er Roberto Gutu (24) aus Samswegen, der bereits am Mittwoch (16. April 2025, ab 15 Uhr) in der Gewichtsklasse bis 73 Kilo startet. Bereits bei den Weltmeisterschaften 2024 in Bahrain konnte er mit einem überraschenden dritten Platz in der Teildisziplin Reißen überzeugen. Für Deutschland war es die erste WM-Medaille nach Gold von Matthias Steiner 2010.

Eine Medaille ist für Gutu auch in Chişinău das Ziel. Das wird bei den 73-ern keine leichte Aufgabe, so der Samswegener: "Das ist die engste Gewichtsklasse bei den Männern. Ich trete mit so vielen starken Hebern an, Olympiateilnehmern, WM-Medaillisten, Europameistern. Die Konkurrenz ist groß." Aber Gutu nimmt es sportlich und geht mit Selbstbewusstsein in den Wettkampf: "Das war schon immer so. Also nichts Neues für mich." Bildrechte: IMAGO / Insidefoto

Erste Europameisterschaft für Lucas Müller

Zum deutschen Team gehören außerdem die drei Gewichtheberinnen Sabine Kusterer, Lisa Marie Schweizer und Kiara Klug. Und noch ein weiterer Mann: Lucas Müller aus Meißen. Nach mehreren Starts bei internationalen Junioren- und U-23-Wettkämpfen tritt er zum ersten Mal bei einer Europameisterschaft der Aktiven an. Bildrechte: IMAGO / Isabelle Kurth