Leichathletik | Hallenmeeting Dreisprung-Meister Heß und Co. eröffnen die Hallensaison in Chemnitz

An diesem Wochenende startet die deutsche Leichtathletik-Elite in die Hallensaison 2022. Zum Auftakt messen sich Lokalmatador Max Heß und Co. in der frischsanierten Halle des Chemnitzer Sportforums. Der MDR überträgt das Event am Samstag im Livestream.