Nachdem das Werfermeeting in Schönebeck im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, steht der Austragung der 15. Auflage am Mittwoch, 26. Mai, nichts im Wege. Die Veranstalter strotzen vor Tatkraft und betonten im Vorfeld die hohe Bedeutung des Events. "Wegen der Sportlerinnen und Sportler. Wir wollen ihnen die Möglichkeit bieten, eine Woche vor den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig einen Wettkampf unter Top-Bedingungen zu bestreiten", erklärte der ausrichtende Förderverein der Leichtathleten von Union 1861 Schönebeck.

Storl und Schwanitz fehlen

Kugelstoßer David Storl fällt mit Rückenproblemen aus. Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports Auch in diesem Jahr ist das Teilnehmerfeld stark besetzt – trotz prominenter Absagen: Kugelstoß-Weltmeister David Storl laboriert an Rückenproblemen. Der Athlet vom SC DHfK Leipzig hält mit 21,94 Metern den zweiten Platz in der ewigen SoleCup-Bestenliste. Durch seinen Ausfall rücken nun vor allem Christian Zimmermann und Dennis Lewke in den Favoritenkreis. Zimmermann (Kirchheimer SC) musste sich bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund im Februar mit 20,09 Metern nur Storl geschlagen geben. Lewke vom SC DHfK Leipzig landete mit einem Stoß auf 19,70 Metern auf dem dritten Rang. Daneben tritt auch Cedric Trinemeier vom LV 90 Erzgebirge Aue an.

Gambetta überzeugt in Halle

Bildrechte: imago images/Beautiful Sports Dessen Teamkollegin, Christina Schwanitz, muss für das Event ebenfalls passen. Die Weltmeisterin von 2015 war am vergangenen Sonntag noch beim Diamond-League-Meeting im englischen Gateshead am Start. Nach ihrer Rückkehr muss sich die 35 Jahre alte Leichtathletin aus Dresden nun in Quarantäne begeben. Für Sara Gambetta vom SV Halle steigen somit die Chancen auf einen Titelgewinn. Die 28-Jährige überzeugte erst vor wenigen Tagen bei den Halleschen Werfertagen. Gambetta übertraf mit ihrem Stoß über 18,71 Metern erneut die Olympia-Norm (18,50 Meter) und blieb damit nur 15 Zentimeter unter ihrer persönlichen Bestmarke. Aus mitteldeutscher Sicht gehen zudem Katharina Maisch und Sarah Schmidt (beide LV 90 Erzgebirge Aue) an den Start.

Diskus-Elite um Wierig, Wrobel und Prudenz dabei

Neben der Kugel fliegen auch Diskus und Speer am Mittwoch über das Gelände. Mit dabei sind die besten deutschen Diskuswerfer. Angeführt werden sie von Clemens Prüfer, dem amtierenden Deutschen Meister aus Potsdam und den beiden Lokalmatadoren Martin Wierig und David Wrobel vom SC Magdeburg. Prüfer warf in Halle 67,41 Meter und führt damit die Deutsche Jahresbestenliste an. Direkt dahinter folgt Wrobel mit elf Zentimetern weniger. Auch Christoph Harting, Olympiasieger von 2016, gibt sich die Ehre. Der Berliner steht in diesem Jahr bei 65,25 Metern. Bei den Frauen geht die amtierende Deutsche Meisterin Kristin Prudenz als Favoritin an den Start. Die Athletin vom SC Potsdam hält den deutschen Jahresbestwert mit 66,31 Metern. Daneben dürfen sich auch Shanice Craft und Nadine Müller vom SV Halle Chancen ausrechnen. David Wrobel steht in der Jahresbestenliste auf Rang zwei. Bildrechte: imago images/Beautiful Sports

Weber Favorit im Speerwurf