MX2-Spitzenreiter Jorge Prado ist auch in Teutschenthal dabei. (Archiv) Bildrechte: Thorsten Horn

Es ist die 26. Auflage des Renn-Wochenendes, bei dem 267 Fahrer aus 32 Nationen erwartet werden. Die lange Tradition des Events mache den Ausrichter, der Motorsportclub Teutschenthal e.V., mächtig stolz, wie der Vorsitzende, Jens-Uwe Jahnke, sagt. Gleichzeitig sei es aber auch eine Verpflichtung, den Aktiven Jahr für Jahr beste Wettkampfbedingungen zu bieten. Auch die rund 30.000 Fans wollen unterhalten werden, so Jahnke weiter.

Tim Gajser aus Slowenien führt die MXGP-Tabelle an. (Archiv) Bildrechte: Thorsten Horn

Sportlich wird einiges geboten: In der Top-Klasse MXGP kommt der Slowene Tim Gajser als Spitzenreiter nach Teutschenthal. Ihm im Nacken sitzt punktetechnisch der neunfache Weltmeister Tony Cairoli aus Italien, der im ersten Saisondrittel von Sieg zu Sieg eilte. Mit Maximilian Nagl aus Oberbayern, Tom Koch aus dem thüringischen Wormstedt und dem Saarländer Stefan Ekerold mischen hier auch drei Deutsche in der Top-Klasse mit.

In der Nacvwuchsklasse MX2 ist Henry Jacobi aus deutscher Sicht zwar auf sich allein gestellt, doch als aktueller Gesamtvierter ist dem aus Bad Sulza stammenden 22-Jährigen einiges zuzutrauen. "Teutschenthal war immer das Highlight des Jahres und wird es auch dieses Jahr sein", so das Mitglied vom gastgebenden MSC Teutschenthal. Die MX2-Tabelle führt derzeit der Spanier Jorge Prado an, hinter dem der Däne Thomas Kjer Olsen lauert.