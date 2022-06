Teutschenthal erwartet an diesem Wochenende die Weltelite der Motocross-Fahrer. Bereits zum 28. Mal werden im Talkessel WM-Läufe ausgetragen. Andreas Kosbahn, Geschäftsführer des MSC Teutschenthal, erklärte: "Wir hoffen an den beiden Renntagen auf 20.000 Besucher, zumal wird in der MXGP- und in der MX2-Klasse zwei mit Henry Jacobi und Simon Längenfelder zwei Kandidaten aus Deutschland fürs Podium im Starterfeld haben."

Jacobi und Längenfelder in der Favoritenrolle

Sowohl der Thüringer Jacobi (JM Honda Racing) als auch der Oberfranke Längenfelder (Red Bull GasGas Factory Racing) haben bei der vergangenen WM-Veranstaltung am Pfingstwochenende in Ernee (Frankreich) mit Spitzenresultaten geglänzt. Der Honda-Pilot aus Bad Sulza erreichte mit dem vierten Platz im ersten Lauf sein bisher bestes Ergebnis in dieser Saison und rangiert in der MXGP-Gesamtwertung auf dem 15. Platz.

Längenfelder ( Regnitzlosau ) reist mit 323 Punkten als Dritter der WM-Rangliste in der MX2-Klasse zum „Grand Prix of Germany“ nach Teutschenthal. Vor dem Oberfranken liegen nur der Franzose Tom Vialle (KTM/427) und der Belgier Jago Geerts (Yamaha/416). Die MXGP-Klasse führt nach zehn WM-Veranstaltungen der Slowene Tim Gajser (Honda/438), vor Maxime Renaux (Yamaha/365) aus Frankreich und dem Schweizer Jeremy Seewer (Yamaha/332) an. Bildrechte: imago images/Fotostand