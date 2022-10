Zum zwölften Mal findet am Samstag (15. Oktober) das Internationale Tanzsportfestival 2022 in Leipzig statt. In den zwei Disziplinen ShowDance Standard und den lateinamerikanischen Tänzen werden die Weltmeister gekürt. Joachim Llambi, bekannt aus der Show "Let's Dance", wird vor 3.000 Zuschauern in der ausverkauften Messehalle durch den Abend führen.

Favorisiert werden in diesem Jahr bereits bekannte Fernsehgesichter. In der Disziplin Showdance werden die "Let's-Dance"-Teilnehmer Alexandru und Patrijia Ionel als Favoriten gehandelt. Das Thema ihrer Performance wird in diesem Jahr "Mr. & Mrs. Bond" sein, wie die beiden in der Pressekonferenz am Donnerstag (06.10.2022) verkündeten.