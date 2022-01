Die deutschen Nordischen Kombinierer sind derzeit in einer blendenden Verfassung, die sie auch am 15. und 16. Januar beim Heimweltcup in Klingenthal unter Beweis stellen wollen. Und das sogar vor einem kleinen aber feinen Publikum. Aufgrund der neuen sächsischen Corona-Verordnung dürfen an beiden Wettkampftagen je 250 Zuschauer die Sportler anfeuern. Es finden zwei Einzelwettkämpfe statt. Gelaufen werden nach dem Springen im Skistadion Sparkasse Vogtland Arena fünf Runden auf einer Zwei-Kilometer-Runde (Gundersen-Methode).