"Spitzensport hautnah und kompakt" lautet das Motto des Werfer-Meetings in Schönebeck, das in den Wettbewerb "Deutscher Wurf-Cup" integriert ist. Dieser soll junge Talente mit ihren Vorbildern zusammenführen und den Wurf-Assen der deutschen Spitze regelmäßig die Möglichkeit hochkarätiger Wettkämpfe gegen starke Konkurrenz bieten. Von Offenburg bis Rehlingen führte bisher die Wettkampf-Route, Schönebeck ist mittlerweile die neunte Station.

Einige Favoriten sind schon ausgemacht. Im Diskus-Wettbewerb wird kein Weg an den Magdeburgern Henrik Janssen und Martin Wierig vorbeiführen. Beide Athleten sind in guter Form und werden wohl den Sieg im Werfer-Cup unter sich ausmachen. Bei den Diskus-Frauen liegt Shanice Craft vom SV Halle in den Punkten vorn. Ihre härteste Konkurrentin ist Kristin Pudenz vom SC Potsdam, die Craft einen heißen Kampf liefern wird.