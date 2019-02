Doping-Razzia Vorwurf Blutdoping - der Erfurter Arzt Mark S. ist kein unbeschriebenes Blatt

Im Rahmen der Operation "Aderlass" haben Zollbeamte am Mittwoch den Erfurter Sportarzt Mark S. abgeführt. Der einstige Mannschaftsarzt aus dem Radsport ist in Dopingkreisen kein Unbekannter. Er wurde schon mehrfach belastet. Am Donnerstag (28.02.2019) ist ein Haftbefehl erlassen worden. Der Arzt werde nach einem Termin beim Ermittlungsrichter in die Münchner Justizvollzugsanstalt Stadelheim gebracht, sagte ein Sprecher des Erfurter Amtsgerichtes.