Wascher gelang in der Messehalle Chemnitz auf ihrem Hengst Quincy 200 die Topzeit von 32,84 Sekunden. Der Sieg war dennoch denkbar knapp. Vom Zweitplatzierten Fabio Thielen auf Clarino De Luxe trennte sie nur eine Hundertstelsekunde. Entsprechend glücklich war Wascher im Interview bei SPORT IM OSTEN. "Ich bin so stolz. Es hat alles geklappt, so wie ich mir das vorgestellt hab. Ich hatte einfach Glück und freue mich jetzt sehr."