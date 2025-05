Drittes Gold für die deutsche Wassersprung-Elite bei den Europameisterschaften in Belek: Moritz Wesemann hat sich den EM-Titel vom 1-m-Brett gesichert. Der 23-Jährige, der für den SV Halle startet, setzte sich am Montag (26. Mai) vor dem Italiener Lorenzo Marsaglia und Danylo Konowalow aus der Ukraine durch.

Für Wesemann, der 2023 Gold vom 3-m-Brett gewonnen hatte, war es bereits der zweite Titel bei den laufenden Europameisterschaften in der Türkei. An der Seite von Timo Barthel triumphierte er auch im Synchronspringen vom 3-m-Brett für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV).

Pauline Pfeif und Luis Avila Sanchez hatten am Montag zuvor für ein weiteres Erfolgserlebnis gesorgt und sich im Mixed-Synchronwettbewerb vom 3-m-Brett die Bronzemedaille gesichert. Die 23-Jährige Pfeif und ihr 19 Jahre alter Partner mussten sich dabei nur den Duos aus der Ukraine und Italien geschlagen geben.

Das deutsche Team hat nun bereits acht Medaillen bei diesen Titelkämpfen gesammelt (dreimal Gold, viermal Silber, einmal Bronze). Pfeif hatte bereits im Mixed-Wettbewerb unter anderem an der Seite von Lena Hentschel, der Olympia-Dritten von Tokio, Silber geholt. Avila Sanchez holte am Freitag gemeinsam mit Hentschel Gold im Mixed-Synchronwettbewerb vom 3-m-Brett. Die Wettbewerbe in der Türkei laufen noch bis Mittwoch.