Damit avanvierte Wesemann zum erfolgreichsten männlichen Teilnehmer der Titelkämpfe in der Türkei. "Ich habe heute drei sehr schöne Sprünge gezeigt, einen schönen und zwei, die nicht so geklappt haben – da habe ich die Goldmedaille abgegeben", sagte Wesemann, der einen wechselhaften Wettkampf absolvierte. Am Ende war er aber "extrem zufrieden". Zuvor hatte er jeweils Gold vom 1-m-Brett und im 3-m-Synchronspringen mit Timo Barthel sowie Silber im Team-Event gewonnen.

Insgesamt gewann Deutschland zwölf Medaillen (dreimal Gold, fünfmal Silber, viermal Bronze) und entschied die Teamwertung für sich. So viele Medaillen gab es zuletzt 1997 in Sevilla, damals waren es sechsmal Gold und je dreimal Silber und Bronze. "Das war das Sahnehäubchen auf einer sehr guten Europameisterschaft", resümierte Chef-Bundestrainer Christoph Bohm. Das nächste Highlight steht im Sommer bei der WM in Singapur (11. Juli bis 3. August) an.