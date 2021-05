Wasserspringen | EM in Budapest Dresdnerin Punzel holt zweites EM-Gold

Tina Punzel hat ihren starken Leistungen bei den Europameisterschaften in Budapest die Krone aufgesetzt. Die Dresdnerin gewann zum EM-Abschluss am Sonntag an der Seite von Lena Hentschel im Synchronwettbewerb vom Drei-Meter-Brett die zweite Goldmedaille.