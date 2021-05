Die deutschen Wasserspringer haben zum EM-Auftakt im Team-Wettbewerb die Bronzemedaille gewonnen. Rekordeuropameister Patrick Hausding, Tina Punzel, Christina Wassen und Lou Massenberg mussten sich am Montag in Budapest nur den Quartetts aus Russland und Italien geschlagen geben. Deutschland holte 421 Punkte, Goldgewinner Russland kam auf 431,80 Zähler, Italien holte 428 Punkte.

"Wir wollten natürlich unseren Titel erfolgreich verteidigen, aber mit einer Medaille können wir auch glücklich sein", sagte die Dresdnerin Punzel: "Wir wussten, dass es schwer wird, weil alle Teams ihre besten Springer an den Start bringen." Deutschland war als Titelverteidiger an den Start gegangen. In derselben Besetzung hatte das Team von Bundestrainer Lutz Buschkow 2019 in Kiew vor Russland und Großbritannien gewonnen.