Wasserspringen Tina Punzel will sich in Tokio ein "kleines Geburtstagsgeschenk" machen

Für Tina Punzel gab es in den vergangenen Wochen einige Gründe zur Freude. Nicht zuletzt ihre drei Titel bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin bei den Finals belegen das. Wie schon bei der Europameisterschaft in Budapest zuvor präsentierte sich die 25-Jährige auch bei den nationalen Titelkämpfen in Topform - und das nach mehr als einem Jahr coronabedingter Wettkampfpause.

Coronapause gut genutzt

"Wir hatten 15 Monate gar keine Wettkämpfe, ohne zu wissen, wann es wieder losgeht. Und in den letzten Wochen ging es Schlag auf Schlag. Wir haben die Zeit ohne Wettkämpfe aber sehr gut genutzt. Das hat sich in den letzten Wochen ausgezahlt", so Punzel im MDR-Interview.

Tina Punzel hat die coronabedingte Wettkampfpause genutzt. (Archiv) Bildrechte: imago images/photoarena/Eisenhut

Bessere Platzierungen bei Olympia als Ziel

Mit den nationalen Erfolgen und dem EM-Titel gibt sich Punzel aber nicht zufrieden. Dafür sollen es in Tokio schon bessere Platzierungen sein als noch bei den Olympischen Spielen in Rio. "2016 waren wir Siebte beim Drei-Meter-Synchronspringen. Da war ich nicht ganz zufrieden mit dem Abschneiden. Wenn alles gut läuft, haben wir dieses Jahr im Synchronspringen vielleicht die Chance, um Bronze mitzukämpfen", so Punzel im Hinblick auf ihren Synchornwettkampf mit Sprung-Partnerin Lena Hentschel.

Einzel-Finale als Geburtstaggeschenk?

Im Einzel sind die Chancen für eine Medaille gering, dafür ist die Konkurrenz zu stark. Dennoch hat sich Tina Punzel ein Ziel gesetzt: "Im Einzel will ich gern ins Finale. Auch weil ich an dem Tag Geburtstag habe. Da möchte ich mir gern ein kleines Geburtstagsgeschenk machen."