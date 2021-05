Die Dresdner Wasserspringerin Tina Punzel ist einem Start bei den Olympischen Spielen in diesem Jahr in Tokio einen großen Schritt nähergekommen. Beim Weltcup am Wochenende in der Olympiastadt sicherte die 25-Jährige in den Synchronspringen zwei weitere Quotenplätze für den Deutschen Schwimm-Verband ab.