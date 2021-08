Glücklich und zufrieden ist Wasserspringerin Tina Punzel mit ihrer Olympia-Partnerin Lena Hentschel am späten Dienstagabend (3. August) kurz vor Mitternacht wieder in Dresden gelandet. Etwas übernächtigt zwar, dafür eine Bronzemedaille im Gepäck, die die 26-Jährige Dresdnerin zusammen mit der Berlinerin Hentschel im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett gewonnen hatte. Es war die erste Medaille für das deutsche Team bei diesen Spielen .

"Diese Medaille fehlte mir noch in meiner Kollektion", zeigte sich Punzel sehr zufrieden mit ihrem Abschneiden und ergänzte: "Ich bin mit dem Traum hingefahren, eine Medaille mitzubringen. Das an diesem Tag alles passen muss, war von vornherein klar. Dass ich mich gleich im ersten Wettkampf mit der Medaille belohnen konnte, war natürlich Wahnsinn."

Ganz tief hat Tina Punzel die Eröffnungsfeier in der japanischen Hauptstadt verinnerlicht. Nachdem sie 2016 in Rio de Janeiro die Veranstaltung nur im Deutschen Haus anschauen konnte, war sie nun hautnah dabei: "Diesmal wollte ich unbedingt mit einlaufen, auch wenn das Stadion leer war. Ich habe in den Katakomben das Teamgefühl erlebt. Das Rauslaufen war für mich der Olympische Moment." Diese Erlebnisse muss die DSC-Sportlerin verarbeiten. Ein paar Tage wird sie in Dresden verbringen und dann in den Urlaub fahren, um "das Ganze erst einmal sacken zu lassen".