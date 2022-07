Die Olympia-Dritten im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett von Tokio 2021 belegten in dieser Disziplin am Sonntag in der Duna Arena in Budapest den vierten Platz. Die 26 Jahre alte Punzel und die 21-jährige Hentschel erhielten für ihre fünf Sprünge 282,99 Punkte. Zu Bronze und den Australierinnen Maddison Keeney und Anabelle Smith fehlten dem deutschen Duo 11,13 Zähler. Gold sicherten sich wie erwartet die Chinesinnen Chang Yani und Chen Yiwen. Silber holten Rin Kaneto und Sayaka Mikami aus Japan. Im Vorkampf am Vormittag waren Punzel und Hentschel noch Dritte geworden.