Der Dresdner Bundesstützpunkt Wasserspringen wächst weiter: Mit Timo Barthel kehrt ein ehemaliger DSC-Springer und aktuelles Mitglied der Nationalmannschaft an seinen früheren Trainingsort zurück. Der 28-Jährige, der bei den Olympischen Spielen in Paris Platz sechs vom Turm belegte und 2023 Europameister wurde, trainiert ab November in der Trainingsgruppe von Bundesstützpunktleiter Martin Wolfram.