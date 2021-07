Deutschlands Wasserspringer um die beiden Dresdner Tina Punzel und Martin Wolfram bereiten sich mit einer speziellen Methode auf die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) vor. Die Mannschaft von Bundestrainer Lutz Buschkow simuliert seit Montag die Zeitverschiebung in der japanischen Gastgeberstadt.

Hausding: "Es ist knallhart, aber es funktioniert." Bildrechte: imago/Sven Simon

Um 2.30 Uhr startet das Team mit dem Frühstück, um 4.00 Uhr folgt das erste Training am Stützpunkt in Dresden. Das Mittagessen findet um 7.30 Uhr statt, die zweite Einheit absolvieren die Springer ab 10.00 Uhr. Nach dem Abendessen (13.00 Uhr) soll der Tag spätestens um 19.00 Uhr enden. "Es ist knallhart, aber es funktioniert", sagte Rekordeuropameister Patrick Hausding der tz und dem Münchner Merkur der tz und dem Münchner Merkur: "Ich war am Anfang nicht so überzeugt, dass man das hinbekommt, aber es hat sich bewährt."