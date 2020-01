Rückschläge kennt Martin Wolfram. Der Wasserspringer vom Dresdner SC war in seiner Karriere nicht nur einmal verletzt. Jetzt hat es ihn wieder erwischt. Im Training kugelte er sich die linke Schulter aus und erlitt dabei einen Riss des Knorpelrings in der Schulter - Experten sagen: Labrumabriss. Eine Operation ist anausweichlich. Es ist die vierte Schulter-OP in seiner Karriere.