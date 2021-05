Kurz vor dem Rückflug nach Deutschland erklärte Wolfram: "Wäre ich im Finale Zwölfter geworden, wäre ich glücklich gewesen. Dass ich mit Gold nach Hause fliege, kann ich nicht glauben. Auch zu sehen, wie andere sich für mich freuen nach all meinen Rückschlägen, berührt mich sehr. Ich hoffe, wenn ich aus dem Flieger steige, kann ich es etwas mehr greifen, was da passiert ist."

Der DSV reist mit zehn Tickets für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) vom Weltcup aus Japan ab. Die Athleten haben sieben Quotenplätze in den vier Einzeldisziplinen geholt, darüber hinaus wird der DSV in drei der vier Synchronwettbewerbe vertreten sein. Weiter geht es für die Wasserspringer ab Montag mit den Europameisterschaften in Budapest.