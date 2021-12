Bob | Weltcup 60. Weltcupsieg! Rekordweltmeister Friedrich feiert Doppelerfolg in Winterberg

Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich hat seinen Triumphzug im Olympia-Winter fortgesetzt. Nach dem Erfolg am Samstag gewann der Oberbärenburger auch das zweite Rennen im Vierer am Sonntag (12.12.2021) in Winterberg. Für Friedrich war es der achte Saisonsieg im achten Rennen.