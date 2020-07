Malaika Mihambo beim Weitsprung vergangenes Jahr in Dessau.

Malaika Mihambo beim Weitsprung vergangenes Jahr in Dessau. Bildrechte: imago images / Beautiful Sports

Das Anhalt-Meeting 2019 ist noch in guter Erinnerung, als Weitsprung-Ass Malaika Mihambo der zweite Sieben-Meter-Sprung ihrer Karriere gelang. Wenig später heimste sie bei den Weltmeisterschaften die Goldmedaille ein. Die Veranstalter sind happy: Nun hat die 26-jährige Ausnahmeathletin auch für dieses Jahr (8. September) ihr Kommen angesagt.

Meeting-Direktor Ralph Hirsch teilte am Mittwoch (29. Juli) mit: "Es stand lange auf der Kippe, aber mit Malaika Mihambo kommt die aktuell beste Weitspringerin der Welt sowie eine der neuen Shootingstars des DLV nach Dessau."

Mihambo werde am im Paul-Greifzu-Stadion nicht nur beim Weitsprung zu erleben sein. "Sie möchte auch über 100 Meter in Dessau an den Start gehen. Da werden wir den Zeitplan entsprechend gestalten, dass es für sie optimal passt", erklärte Hirsch. Für das Meeting stehen bereits knapp 100 Athleten aus elf Nationen fest unter Vertrag.